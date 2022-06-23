Оккупанты ночью 6 раз ударили по жилым районам Криворожского района Днепропетровщины, - Резниченко
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Ночью враг снова обстрелял Днепропетровщину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram.
"Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.
На улицах и дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.
Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", - говорится в сообщении.