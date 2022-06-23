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Российские силы продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к Лисичанску, - разведка Великобритании

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Российские силы продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к Лисичанску, - разведка Великобритании
Российские силы с 19 июня продвинулись более чем на 5 км к южным подступам в Лисичанск в Луганской области. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, результат недавнего подкрепления и сильной концентрации огня", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Британии, российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию своим ползучим продвижением по окрестностям застроенных территорий.

"Однако их усилия по достижению более глубокого окружения по захвату западной части Донецкой области остаются безуспешными", - говорится в сводке.

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Топ комментарии

  • Fox Warr
    Терміново потрібно зварганити аудіо-перехоплення сбу, про те як все погано у кацапів, бо якісь сумні новини...
  • Hanka Panyanka
    дуже погано
  • Ivan Snigirenko
    Якщо інтерполювати найповільнішу швидкість їхнього наступу на карту. То до Дніпра вони дійдуть до кінця року. А до Збруч ще за рік. А окупують за три - чотири роки. Це буде вважатися мобільною обороною або здавання території ?
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