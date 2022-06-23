Российские силы продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к Лисичанску, - разведка Великобритании

Российские силы с 19 июня продвинулись более чем на 5 км к южным подступам в Лисичанск в Луганской области. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.