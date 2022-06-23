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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июня потери личного состава противника составляют около 34 430 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34330 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1504 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 3632 (+8) ед,

артиллерийских систем - 756 (+4) ед,

РСЗО - 240 (+1) ед,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 183 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,

специальная техника – 60 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины 01

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  • Oleg Kirov 396d87b4
    1500 танков - маленький, промежуточный юбилей)
  • Serg Serg 94650416
  • Іван Васильович
    Слава ЗСУ.
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