Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июня потери личного состава противника составляют около 34 430 человек.