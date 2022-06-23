Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34 430 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1504 танков и 3632 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июня потери личного состава противника составляют около 34 430 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 34330 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1504 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 3632 (+8) ед,
артиллерийских систем - 756 (+4) ед,
РСЗО - 240 (+1) ед,
средства ПВО - 99 (+0) ед,
самолетов - 216 (+0) ед,
вертолетов - 183 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
крылатые ракеты – 137 (+0),
корабли /катера - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,
специальная техника – 60 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, - отметили в Генштабе.