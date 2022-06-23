Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг
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Союзники по НАТО могут продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он подчеркнул, что война в Украине будет долговременной и добавил, что у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.
"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должна играть определенную роль в оказании поддержки", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО напомнил, что война в Украине началась фактически еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.