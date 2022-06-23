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Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг

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Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг
Союзники по НАТО могут продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что война в Украине будет долговременной и добавил, что у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должна играть определенную роль в оказании поддержки", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что война в Украине началась фактически еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

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Топ комментарии

  • Vitalii abad93bd
    Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
    Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
    Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
  • Post-AV
    Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
  • 5 копійок
    Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
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