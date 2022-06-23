Зима будет сверхсложной, тарифы не изменятся, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, - Чернышев

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, однако украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное - мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", - говорится в сообщении. .

В то же время, подчеркнул министр, следует отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму - зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас.

Главная задача – должны обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним. Сегодня на учредительном заседании Штаба ОЗП (осенне-зимнего периода) мы говорили именно об этом", - подытожил Чернышов.

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