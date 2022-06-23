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Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета Винника

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Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета Винника
Российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook.

"Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что (в полночь. – Ред.) позвонил и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!"

Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какова жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне.

Сейчас я уже могу сказать большое спасибо всем, кто заботился о судьбе нашего друга и коллеги", - говорится в сообщении.

Спиваковский поблагодарил образовательное сообщество, Министерство образования и науки Украины, международные и государственные правозащитные институты, правоохранительные органы, общественность, журналистов.

"Каждое ваше слово в эфире, каждая публикация, пост, упоминание в докладах, в том числе на международной арене, о дерзком похищении Максима Винника в Херсоне – это были гвозди, которые мы все вместе вбивали в сознание россиян. Нельзя похищать людей, это преступление!" – добавил он.

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