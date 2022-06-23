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Пленный британец Аслин позвонил родным сказать, что его скоро казнят террористы "ДНР", - The Telegraph

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Пленный британец Аслин позвонил родным сказать, что его скоро казнят террористы "ДНР", - The Telegraph
Пленный британец Эйден Аслин, воевавший в составе Вооруженных Сил Украины и попавший в плен, связался с родственниками и сообщил, что его скоро казнят террористы из ДНР.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание сообщает, что Аслин позвонил по телефону своим родственникам и простился с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время истекает".

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь по его освобождению, а потому он будет казнен.

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Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.

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Топ комментарии

  • Dima30
    На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
  • Elvis2
    даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
  • Sashko Pavliuk
    Раша играет на двух роялях, падла.
    Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
    И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

    Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
    Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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