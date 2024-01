Члены наблюдательного совета YES прибыли в Украину, чтобы обсудить пути увеличения международной поддержки нашей страны

22 июня 2022 года члены наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES) посетили Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами во время войны и обсудить, как поддержать Украину и обдумать практические пути помощи, в том числе на пути Украины в ЕС.

Они также обсудили, как YES и предстоящая 17-я Ежегодная встреча YES могут способствовать удержанию вопроса Украины на международной повестке дня. Наблюдательный совет представляли: Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005), председатель Наблюдательного совета YES; Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006–2014), премьер-министр Швеции (1991–1994); Вольфганг Ишингер, посол, экспредседатель Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Hertie; Керсти Кальюлайд, президент Республики Эстония (2016-2021), всемирная адвокат стратегии ООН "Каждая женщина, каждый ребенок"; и Виктор Пинчук, основатель и член наблюдательного совета YES и основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne.

В день визита, пришедшегося на день 81-летия от бомбардировки Киева фашистской Германией, Набсовет YES посетил пригород Киева, разрушенный рашистами: Гостомель, Бучу и Бородянку. Наблюдательный совет YES также провел встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко, послами, членами парламента, экспертами и журналистами.

"Сегодня, в годовщину первого удара фашистов по Украине, мы с Наблюдательным советом Yalta European Strategy (YES) побывали там, куда пришелся первый удар рашистов. Это символично: Победили тогда – Победим и теперь!", - подчеркнул Виктор Пинчук.

"Это – дом в Киеве на Владимирской, из которого мой дед в этот день – 22 июня – ровно 81 год назад пошел на войну против фашистской Германии", – написал Пинчук.

"А это – Гостомельский аэропорт, который наши воины-герои отстояли в первый день нашей Войны за Независимость", - пишет он.

Ялтинская европейская стратегия (YES) – ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.