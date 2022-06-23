Новости • Война

В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна

20 44133
В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна
Информация о занятых ВСУ в Херсоне улице некорректна, она наносит вред Вооруженным силам и усложняет выполнение задач.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Тех, кто пишет об освобождении населенных пунктов до появления официальных сообщений, Маляр сравнила с маленьким ребенком, который "по невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное".

"Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ.

Читайте: Армия РФ провела работу над ошибками и сменила тактику. Враг сильный, – Маляр

Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - пишет Маляр.

Замминистра напомнила, что во время войны, военная информация сознательно подается с опозданием во времени.

"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит ущерб нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - подытожила она.

Также читайте: Митинги разрушили планы российских оккупантов на Херсонщину, - облсовет

Ранее вечером 22 июня экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники". В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    А де говорять що то - фейк .? Маляр просто просить не бігти попереду паровоза , і все . . І чекати на офіційні заяви від Генштабу .
    І до того ж , не мішай все в кучу . На 15 км за день , нереально просунутись на Сході , де величезне скупчення сил і засобів , а на херсонщині їх в рази менше , то ж - там цілком можливо .
  • Paul Foxen
    ето другоє, ти не розумієш, це спецоперація найгеніальнішого стратега, називається *Від'ємне визволення*, вони не в полоні, вони туристи, в них тур по російським катівням
  • Валентина Саюн c856325a
    Це просто Маляр закликала депутатів не бігти поперед паравоза, бо їх там не має а ЗСУ, можливо,уже є. Уся Інформація має виходити тільки від військової служби. А відносно "евакуації "то який верховний,така і термінологія. Самі дали закони порушувати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости