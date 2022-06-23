В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне: информация некорректна

Информация о занятых ВСУ в Херсоне улице некорректна, она наносит вред Вооруженным силам и усложняет выполнение задач.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Тех, кто пишет об освобождении населенных пунктов до появления официальных сообщений, Маляр сравнила с маленьким ребенком, который "по невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное".

"Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ.

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Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - пишет Маляр.

Замминистра напомнила, что во время войны, военная информация сознательно подается с опозданием во времени.

"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит ущерб нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - подытожила она.

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Ранее вечером 22 июня экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники". В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".