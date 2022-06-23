Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси. Это провокация

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в одностороннем порядке разрешил украинцам из приграничных районов собирать на белорусской территории грибы и ягоды. Власти Ривненщины предупреждают, что это – провокация.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Лукашенко разрешил жителям украинского приграничья с 1 июля собирать дикороссы по сезонным, временным упрощенным пропускам на белорусскую территорию к ландшафтному заказнику "Ольманские болота".

Такие пропуска выдаются ежегодно, но в этом году Беларусь выдает их по собственному решению – Украина об этом не просила.

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В пограничном комитете Беларуси заявили, что решение приняли "учитывая установившуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикороссов".

С 1 июля гражданам Украины, которые идут пешком или едут на велосипедах, будут разрешать пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань соответственно.

Для пересечения требуются паспорт, справка из сельского исполкома, пропуск на право пребывания в пограничной полосе, выданный Беларусью, квитанция об уплате пошлины за посещение заказника "Ольманские болота" и т.д.

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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что такое решение является провокацией.

"Просьба всех к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых громадах это запрещено. В других лесах Ривненщины сбор ягод разрешен", - сказал Коваль.