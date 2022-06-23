Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

В преддверии саммита Европейского союза, на котором будет решаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, президент Украины провел переговоры с лидером Республики Молдова, еще одним вероятным кандидатом в члены ЕС.