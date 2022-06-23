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Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

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Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС
В преддверии саммита Европейского союза, на котором будет решаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, президент Украины провел переговоры с лидером Республики Молдова, еще одним вероятным кандидатом в члены ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С президентом Молдовы Майей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Bogdan Serdiuk 4d45e448
    Буде ще плани Молдови ***** зливати
  • 5 копійок
    Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
  • natali goncharova b2dfd3a2
    Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
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