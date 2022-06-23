Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы Санду: Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС
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В преддверии саммита Европейского союза, на котором будет решаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, президент Украины провел переговоры с лидером Республики Молдова, еще одним вероятным кандидатом в члены ЕС.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"С президентом Молдовы Майей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС", - говорится в сообщении.