Товарищ для Патрона: разминировать Украину поможет робот-пес от Boston Dynamics

Армия США согласовала передачу одной из двух роботизированных собак Spot, разработанных компанией Boston Dynamics, для очистки украинских территорий от мин и других боеприпасов после их освобождения от российских войск.

Об этом сообщает Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам исполнительного директора компании по разминированию HALO Trust, имеющей несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, Криса Уотли, робопес будет использован для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее контролируемых россией районах вблизи Киева.

Spot может помочь переносить боеприпасы в яму, позволяя саперам безопасно взрывать их партиями от 50 до 100 снарядов вдали от гражданского населения и не подвергая опасности ни одну из 10 команд HALO, которые сейчас работают в Буче и в Броварах.

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Отмечается, что саперы все чаще используют роботов в полевых условиях, чтобы снизить риск подрыва людей.

"В общем, Spot является эффективным инструментом для защиты людей от опасности, и робот часто используется для осмотра потенциально опасных материалов с безопасного расстояния", - заявил директор по маркетингу и коммуникациям компании Николас Ноэл.

Робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.

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