Товарищ для Патрона: разминировать Украину поможет робот-пес от Boston Dynamics
Об этом сообщает Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам исполнительного директора компании по разминированию HALO Trust, имеющей несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, Криса Уотли, робопес будет использован для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее контролируемых россией районах вблизи Киева.
Spot может помочь переносить боеприпасы в яму, позволяя саперам безопасно взрывать их партиями от 50 до 100 снарядов вдали от гражданского населения и не подвергая опасности ни одну из 10 команд HALO, которые сейчас работают в Буче и в Броварах.
Отмечается, что саперы все чаще используют роботов в полевых условиях, чтобы снизить риск подрыва людей.
"В общем, Spot является эффективным инструментом для защиты людей от опасности, и робот часто используется для осмотра потенциально опасных материалов с безопасного расстояния", - заявил директор по маркетингу и коммуникациям компании Николас Ноэл.
Робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.