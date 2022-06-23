Европейский совет предоставит Украине статус государства-кандидата, - Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставит статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы", – сказал Мишель.

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17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество. В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".