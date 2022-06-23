За прошедшие сутки вражеские атаки потерпели Николаев и область: повреждены частные дома, автомобили, объекты гражданской инфраструктуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция фиксирует последствия массированных ракетных ударов и артобстрелов по Николаеву и населенным пунктам области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"За прошедшие сутки вражеским атакам подверглись Николаев и села Галициново и Котлярево. В результате ударов повреждены восемь частных домов, восемь автомобилей, помещения учебного заведения, имущество частных предприятий и другие объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Полиция фиксирует каждый факт военных преступлений, совершенных российским агрессором. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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