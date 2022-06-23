Суд начал рассмотрение дела Медведчука: Заседания проводят в закрытом режиме

Лычаковский районный суд Львова 23 июня начинает рассмотрение обвинений против Виктора Медведчука в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

На всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.

Офис Генпрокурора сообщил в мае 2021 о завершении расследования уголовного дела против Медведчука. Тогда его впервые поместили под домашний арест.

Медведчука не привезут во Львов. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать посредством видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

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