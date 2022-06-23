В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко

В Мариупольскую больницу скорой помощи прибыли врачи российских захватчиков, преимущественно из отсталых регионов России ради повышенной зарплаты.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей - оккупантов. Руководитель - Бадма Башанкаев (глава комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призвал "ампутировать" Украину.) Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России", - написал Анрющенко.

По его словам, "зов сердца" российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше, чем получают в России.

"Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продают мариупольцам российские сим-карты, все разговоры могут прослушиваться, - Андрющенко