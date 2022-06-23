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В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко

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В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко
В Мариупольскую больницу скорой помощи прибыли врачи российских захватчиков, преимущественно из отсталых регионов России ради повышенной зарплаты.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей - оккупантов. Руководитель - Бадма Башанкаев (глава комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призвал "ампутировать" Украину.) Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России", - написал Анрющенко.

По его словам, "зов сердца" российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше, чем получают в России.

"Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продают мариупольцам российские сим-карты, все разговоры могут прослушиваться, - Андрющенко

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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