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Премьер Албании призвал украинцев преждевременно не радоваться статусу кандидата на вступление в ЕС: Мы ждали 8 лет

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Премьер Албании призвал украинцев преждевременно не радоваться статусу кандидата на вступление в ЕС: Мы ждали 8 лет
Глава албанского правительства Эди Рама подверг жесткой критике государства Европейского Союза за неспособность решить проблему с болгарским вето до начала переговоров о вступлении с Северной Македонией.

Об этом Рама сказал, прибыв на саммит ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Рама предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма после предоставления Украине кандидатского статуса на вступление в ЕС.

"Северная Македония была кандидатом на вступление 17 лет, Албания - 8 лет. Поэтому: добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь - дать статус кандидата, но я надеюсь, что украинский народ не будет иметь иллюзий по этому поводу", - отметил Рама.

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В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза придадут Украине статус кандидата в членство.

Топ комментарии

  • Алексей Кострикин
    Вважаю, якби велика Албанія надавала б по морді кацапам, то стільки чекати не надо було б.
  • Hanka Panyanka
    ми не радіємо, ми воюємо...
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    как говорят китайцы если выбрана правильная дорога к цели то это лишь вопрос времени
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