Новости • Помощь Украине, Война

В Конгрессе США предлагают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16

11 691101
Законопроект позволит США начать обучение украинских пилотов и членов экипажей на самолетах F-15, F-16 и т.д.

Об этом в Twitter сообщил конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер, передает Цензор.НЕТ.

"Эти мужчины являются пилотами ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - говорится в сообщении.

Читайте: Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг

В Конгрессе США предлагают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sergey Panchuk 10c94014
    О ***, жара пішла😂😂😂. Чекаю істерику від ********** та інших Соловьйових!
  • Иван Петров d4225322
    Они уже с апреля в Неваде летают по словам местных. Так что просто формализуют.
  • Роман с камнем
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости