Необходимости эвакуироваться из Харькова пока нет, но на улицах находиться действительно опасно, - Синегубов

Ситуация в Харькове полностью контролируемая, ВСУ держат свои позиции, поэтому говорить об эвакуации пока преждевременно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается эвакуации, то такой необходимости и предпосылок для этого нет, военная обстановка тяжелая, но абсолютно контролируемая. Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном направлении и Изюмском. Поэтому говорить, что для города Харькова нужная эвакуация пока не приходится. Это. абсолютно преждевременно и необоснованно", – пояснил он.

В то же время, добавил глава ОВА, на улицах Харькова действительно находится опасно.

"Поэтому мы призываем людей внимать сигналам воздушной тревоги и находиться во время этого в укрытиях", - отметил Синегубов.

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