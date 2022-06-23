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Премьер Болгарии обвинил Россию и мафию в том, что правительство отправили в отставку

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Премьер Болгарии обвинил Россию и мафию в том, что правительство отправили в отставку
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны после того, как парламент выразил вотум недоверия его правительству в среду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Это голосование - один крохотный шаг на очень длинном пути, который мы имеем. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и однажды у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии - нормальная европейская страна", - сказал он после голосования.

Говоря о людях, сыгравших важную роль в свержении его администрации, Петков назвал российского посла в Софии Элеонору Митрофанову и обвинил Россию во влиянии на его устранение из-за депутатов ультраправой партии "Возрождение".

На заявление Петкова отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она сказала, что "в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки".

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Топ комментарии

  • Ella Olyas
    Хто б сумнівався. Всі європейські ультраправі з ультралівими кормляться Росією.
  • VOLVO XC 70
    зато эта прикольная страна (отрыжка совка и рашизма) и в ЕС и НАТО без каикх либо понтов и требований...
  • 5 копійок
    У нас було те ж саме в 19 році і запаребрік поставив на чолі України клоунів.
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