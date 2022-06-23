Суд запретил "Прогрессивную социалистическую партию" Витренко

ПСПУ стала двенадцатой пророссийской партией, деятельность которой была запрещена через суд. Она единственная подавала встречный иск и всячески затягивала процесс.

Об этом движению "ЧЕСНО" сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принял Восьмой апелляционный суд Львова.

Прогрессивная социалистическая партия Украины была зарегистрирована в 1996 году и с тех пор ее постоянно возглавляет Наталья Витренко. Она неудачно баллотировалась от партии на президентских выборах в 1999 и 2004 годах.

В своей программе Витренко предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью, организовывала совместные митинги против вступления Украины в НАТО.

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Напомним, 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.

Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Государство", "Социалисты", "Справедливость и развитие" , "Левой оппозиции" и "Союз левых сил".