Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах
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Черкасский городской совет проголосовал за запрет деятельности церквей Украинской православной церкви московского патриархата на территории города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
30 депутатов Черкасского горсовета поддержали петицию по запрету УПЦ МП.
Часть ораторов утверждала, что у органов местного самоуправления нет полномочий для запрета деятельности церкви. Остальные настаивали на поддержке петиции и предлагали обратиться к прихожанам московской церкви, чтобы они не несли туда свои средства.