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Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах

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Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах
Черкасский городской совет проголосовал за запрет деятельности церквей Украинской православной церкви московского патриархата на территории города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

30 депутатов Черкасского горсовета поддержали петицию по запрету УПЦ МП.

Часть ораторов утверждала, что у органов местного самоуправления нет полномочий для запрета деятельности церкви. Остальные настаивали на поддержке петиции и предлагали обратиться к прихожанам московской церкви, чтобы они не несли туда свои средства.

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Топ комментарии

  • Artem Morozov
    Шкода , що тільки в Черкасах.
  • nav svargi
    pora eto sdelatj po vsei strane
  • Иван Петров d4225322
    Так нужно сделать по всей стране. Если ОП и Рада импотенты, то пусть местное самоуправление займется этим вопросом.
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