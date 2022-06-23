Налоговая проверила цены на топливо и выявила нарушений на 55,4 млн

Государственная налоговая служба провела более 190 проверок цен на топливо и выявила нарушения на 55,4 млн. грн.

Об этом сообщили в налоговой, передает Цензор.НЕТ.

С 16 апреля служба провела более 190 проверок мест розничной торговли топливом, по которым имела информацию о нарушении порядка формирования и применения цен на топливо.

"По результатам проведенных фактических проверок выявлены нарушения законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн - за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании". – говорится в сообщении.

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В налоговой отметили, что отрабатывают информацию о завышении цен, которая поступает "от граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти, общественных организаций".