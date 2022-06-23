В столичных учебных заведениях начнут процесс обустройства простейших укрытий, - Кличко

В Киеве обустроят простейшие укрытия в учебных заведениях.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет одобрил решение, что позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.



Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытие в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом", - подчеркнул глава города.

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