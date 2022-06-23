Во время военного положения в Киеве запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение автомобилей без глушителя, - Кличко

На период действия военного положения и 30 дней после его прекращения запрещена реализация фейерверков, салютов и пиротехнических средств. Также запрещено передвижение автомобилей без глушителя.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - говорится в сообщении.

Так, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

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"Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины", - добавил Кличко.