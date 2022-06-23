Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина

Украина вступит в Европейский Союз в течение лет, а не десятилетий, как прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает заявила в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже и так достаточно сильно интегрированы в Европейский Союз. Мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это (вступление в ЕС) могут уйти от двух до десяти лет", – считает она.

Вице-премьер также выразила уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите "стопроцентно" одобрят предоставление Украине статуса кандидата на членство, и что это решение может быть принято уже в четверг.

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Она также назвала три страны, ранее упоминавшиеся как противников кандидатского статуса Украины – это Нидерланды, Швеция и Дания. Но сейчас, подчеркнула Стефанишина, они поддерживают кандидатство для Киева.