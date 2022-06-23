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Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина

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Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина
Украина вступит в Европейский Союз в течение лет, а не десятилетий, как прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает заявила в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже и так достаточно сильно интегрированы в Европейский Союз. Мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это (вступление в ЕС) могут уйти от двух до десяти лет", – считает она.

Вице-премьер также выразила уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите "стопроцентно" одобрят предоставление Украине статуса кандидата на членство, и что это решение может быть принято уже в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Она также назвала три страны, ранее упоминавшиеся как противников кандидатского статуса Украины – это Нидерланды, Швеция и Дания. Но сейчас, подчеркнула Стефанишина, они поддерживают кандидатство для Киева.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Тільки не з кротами в вашій ОПі.
  • Bodalux
    Не менше 10 років піде на вступ і то тільки за умови, що Зеленський і кодло слуг дезінтегрується зі схем на тендерах, митницях, судах і т.д.
  • vigo
    як тільки ви, зелена пліснява, зникнете з владних кабінетів, так і почнеться відлік часу до вступу...
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