Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает заявила в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы уже и так достаточно сильно интегрированы в Европейский Союз. Мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это (вступление в ЕС) могут уйти от двух до десяти лет", – считает она.
Вице-премьер также выразила уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите "стопроцентно" одобрят предоставление Украине статуса кандидата на членство, и что это решение может быть принято уже в четверг.
Она также назвала три страны, ранее упоминавшиеся как противников кандидатского статуса Украины – это Нидерланды, Швеция и Дания. Но сейчас, подчеркнула Стефанишина, они поддерживают кандидатство для Киева.