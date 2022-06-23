Охранника магазина в Виннице посадили на 5 лет за то, что советовал россиянам стрелять по телевышке

Уроженца Крыжополя, телохранителя винницкого магазина Магик признали виновным в государственной измене.

Соответствующее решение принял Винницкий городской суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Как выяснило следствие, представитель РФ поставил мужчине задачу мониторить перемещение и концентрацию ВСУ и выяснять средства и способы информирования населения Украины о ходе военных действий в стране.

1 марта в 15:31 охранник записал и направил представителю РФ аудиосообщение о необходимости артиллерийских ударов подразделениями ВС РФ по Мариуполю и Харькову для нанесения максимальных потерь населению ВС Украины, а в 18:29 мужчина направил сообщение с советами и указаниями о необходимости ракетного удара по Виннице. для полного прекращения телерадиовещания в Украине, чтобы вызвать панику среди населения Украины.

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В судебном заседании гражданин признал свою вину, "искренне покаялся" и дал суду показания. В частности, признался, что после введения на территории Украины военного положения продолжал поддерживать в ТГ общение со своим товарищем, проживающим в РФ и ранее служившим в ВС РФ.

"В то время, по идеологическим соображениям, он желал, чтобы ВС РФ скорее захватили столицу и другие крупные города Украины, в том числе Винницу. По его мнению, с этой целью ВС Украины должны были прекратить сопротивление агрессору, а объявленную в Украине мобилизацию он тогда считал вредной и ненужной, поскольку это лишь растягивало во времени процесс захвата Украины Вооруженными силами РФ", - говорится в приговоре.

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Жена обвиняемого в суде подтвердила, что ее муж с детства знаком с бывшим военным ВС РФ, сейчас проживающим в России и занимающимся бизнесом в сфере частной охраны. Обвиняемый ездил на заработки в Россию ориентировочно в 2015 году и провел там около трех месяцев.

Напомним, в Виннице в ночь на среду, 16 марта, был нанесен удар по телевышке.