Охранника магазина в Виннице посадили на 5 лет за то, что советовал россиянам стрелять по телевышке
Соответствующее решение принял Винницкий городской суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
Как выяснило следствие, представитель РФ поставил мужчине задачу мониторить перемещение и концентрацию ВСУ и выяснять средства и способы информирования населения Украины о ходе военных действий в стране.
1 марта в 15:31 охранник записал и направил представителю РФ аудиосообщение о необходимости артиллерийских ударов подразделениями ВС РФ по Мариуполю и Харькову для нанесения максимальных потерь населению ВС Украины, а в 18:29 мужчина направил сообщение с советами и указаниями о необходимости ракетного удара по Виннице. для полного прекращения телерадиовещания в Украине, чтобы вызвать панику среди населения Украины.
В судебном заседании гражданин признал свою вину, "искренне покаялся" и дал суду показания. В частности, признался, что после введения на территории Украины военного положения продолжал поддерживать в ТГ общение со своим товарищем, проживающим в РФ и ранее служившим в ВС РФ.
"В то время, по идеологическим соображениям, он желал, чтобы ВС РФ скорее захватили столицу и другие крупные города Украины, в том числе Винницу. По его мнению, с этой целью ВС Украины должны были прекратить сопротивление агрессору, а объявленную в Украине мобилизацию он тогда считал вредной и ненужной, поскольку это лишь растягивало во времени процесс захвата Украины Вооруженными силами РФ", - говорится в приговоре.
Жена обвиняемого в суде подтвердила, что ее муж с детства знаком с бывшим военным ВС РФ, сейчас проживающим в России и занимающимся бизнесом в сфере частной охраны. Обвиняемый ездил на заработки в Россию ориентировочно в 2015 году и провел там около трех месяцев.
Напомним, в Виннице в ночь на среду, 16 марта, был нанесен удар по телевышке.