Лидер Китая Си Цзиньпин: Санкции против РФ могут "ударить бумерангом"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Лидер Китая выразил мнение, что мировое сообщество может пострадать от "политизации, механизации и превращения в оружие" глобальных экономических тенденций и финансовых потоков.
"Украинский кризис снова забил тревогу для человечества. Страны обязательно столкнутся с трудностями в плане безопасности, если слепо будут верить в свою силу, расширять военные союзы и будут искать собственную безопасность за счет других", - заявил Си Цзиньпин.
Напомним, 15 июня лидер Китая Си Цзиньпин 15 июня провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил с ним Украину. Китайский лидер воздержался от осуждения сверхжестких действий России в Украине и не признал ее полномасштабное вторжение.