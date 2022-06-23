Лидер Китая Си Цзиньпин: Санкции против РФ могут "ударить бумерангом"

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что война в Украине, которую он называет "кризисом", "забила тревогу для человечества". Введение санкций против России за полномасштабное нападение на Украину может, по его мнению, стать "бумерангом" и "палкой на два конца".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Лидер Китая выразил мнение, что мировое сообщество может пострадать от "политизации, механизации и превращения в оружие" глобальных экономических тенденций и финансовых потоков.

"Украинский кризис снова забил тревогу для человечества. Страны обязательно столкнутся с трудностями в плане безопасности, если слепо будут верить в свою силу, расширять военные союзы и будут искать собственную безопасность за счет других", - заявил Си Цзиньпин.

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Напомним, 15 июня лидер Китая Си Цзиньпин 15 июня провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил с ним Украину. Китайский лидер воздержался от осуждения сверхжестких действий России в Украине и не признал ее полномасштабное вторжение.