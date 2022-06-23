Системы HIMARS уже в Украине, лето для оккупантов будет жарким, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли поставленные в США системы HIMARS.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Резников поблагодарил своего американского "коллегу и друга", главу Пентагона Ллойда Остина.
"Лето будет жарким для российских оккупантов. А для некоторых из них - последним", - написал министр.
HIMARS – американская артиллерийская ракетная система. Она может нести 6 снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Работе с этой системой научили 60 украинских военнослужащих.