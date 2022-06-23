В ЕС разоблачили интернет-платформы, где украинских беженцев хотели продавать в сексуальное или трудовое рабство, - Европол

Правоохранительные органы 14 стран ЕС совместно с Европолом разоблачили сеть злоумышленников, находивших в соцсетях украинских беженцев и обманом пытавшихся продать их в трудовое или сексуальное рабство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Европола.

Интернет-расследование было сосредоточено на мониторинге постов, где предлагается помощь беженцам с транспортом, проживанием и работой. Правоохранители проводили мониторинг сайтов знакомств и вербовки, а также платформы, предлагающие сексуальные услуги.

Следователи обнаружили подозрительную рекламу, нацеленную на украинских беженцев, просмотрели подсказки граждан, рассмотрели показатели потенциальной торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. Всего отслежено 125 онлайн-платформ, выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.

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В настоящее время начато 15 новых расследований, в которых участвовали 93 офицера стран ЕС. В Европоле отмечают, что онлайн-платформы ужесточили меры по борьбе со злоупотреблениями, направленными против украинских беженцев, однако на них все еще распространяется значительное количество сообщений от злоумышленников, направленных, прежде всего, против украинских женщин.

Расследователи обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству, или вариантам поселения за границей.