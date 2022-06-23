Мэр Южного в Харьковской области Брюханов отказался сопротивляться оккупантам. Ему дали условный срок
Такое решение приняла судья Киевского районного суда Харькова Светлана Шаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По данным суда, Брюханов днем 27 февраля возле клуба в Южном призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению не будет выдаваться. В собрании приняли участие около 70 человек.
Прокурор и подозреваемый 11 июня заключили соглашение о признании виновности.
Суд, изучив материалы, признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил Брюханова с испытательным сроком в два года. Суд также отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.
На обжалование приговора у сторон есть 30 дней.
Напомним, 28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене. 4 марта Брюханову объявили о подозрении, после – взяли под стражу.
Александра Брюханова избрали мэром Южного в Харьковской области во время местных выборов в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.