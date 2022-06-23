Мэр Южного в Харьковской области Брюханов отказался сопротивляться оккупантам. Ему дали условный срок

Суд признал главу Южного городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и присудил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Такое решение приняла судья Киевского районного суда Харькова Светлана Шаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По данным суда, Брюханов днем ​​27 февраля возле клуба в Южном призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению не будет выдаваться. В собрании приняли участие около 70 человек.

Прокурор и подозреваемый 11 июня заключили соглашение о признании виновности.

Суд, изучив материалы, признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил Брюханова с испытательным сроком в два года. Суд также отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.

Также читайте: Охранника магазина в Виннице посадили на 5 лет за то, что советовал россиянам стрелять по телевышке

На обжалование приговора у сторон есть 30 дней.

Напомним, 28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене. 4 марта Брюханову объявили о подозрении, после – взяли под стражу.

Также читайте: 1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины

Александра Брюханова избрали мэром Южного в Харьковской области во время местных выборов в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.