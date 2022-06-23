Враг имеет огневое преимущество. ВСУ ведут маневренную оборону, - Залужный

Украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции из-за огневого превосходства на стороне российских оккупантов.

Об этом пишет в телеграме Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!", - написал Залужный.

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