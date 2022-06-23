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Эстония будет "стерта с карты" в случае нападения РФ, если будет действовать сегодняшняя стратегия НАТО, - премьер Каллас

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Эстония будет "стерта с карты" в случае нападения РФ, если будет действовать сегодняшняя стратегия НАТО, - премьер Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о серьезных последствиях возможной агрессии России против стран Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Каллас, Эстония будет "стерта с карты", а исторический центр ее столицы сравняется с землей при действующей стратегии НАТО по защите балтийских стран от возможного нападения России.

Премьер-министр пояснила, что оборонные планы Альянса для трех балтийских государств заключаются в том, чтобы разрешить их захват перед тем, как освободить их через 180 дней.

Отмечая, что прошло более 100 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министр Эстонии подчеркнула: "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры".

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Топ комментарии

  • Hobby Programming
    Бийте рашистів на їх території!
  • Paul Foxen
    на цей й розрахунок, що вже нічого визволяти не треба буде, можна буде пасрєдінє домовитись... шкода звісно українців, та жителів країн Балтії... шкода що не можна просто відійти в бік і подивитись як русня вигвалтує винесе німців французів і італійців вперед ногами
  • Kek Jager
    Здравая мысль. Эти планы еще времен Устинова и его способа нападения с ядерными тактическими ракетами и 60000 танков, просто подкинули в нулевых в эти страны (и поэтому их и взяли в НАТО, так бы испугались даже этого, трусы). Тогда разумно запустить врага для того, чтобы он не мог бить ядерными ракетами по своим войскам (наивные они, конечно), а затем окружить и начать уничтожать. Теперь видя жалкую армию кацапов есть возможность лоб в лоб воевать с ними, а при поддержке Швеции и Финляндии, которой раньше не было, это сделать проще простого. Пора выкинуть в помойку все старые планы и написать новые, куда более активные, агрессивные и жесткие, в которых враг не уважается от слова "совсем".
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