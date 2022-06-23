Западу не хватит боеприпасов на затяжную войну в Украине, - министр обороны Великобритании Уоллес

У западных союзников Украины недостаточно боеприпасов для поддержки украинского войска в долгой войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По его словам, Британия, Евросоюз и США не были готовы к угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом потратили свои запасы. Воллес сказал, что западная техника, переданная Украине, хорошо себя показывает, но пути поставки еще не налажены.

Цитируя его слова, The Times пишет, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, но если ВСУ будут использовать их с такой же интенсивностью, как армия РФ, то их хватит на 40 дней. После этого Украине требуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.

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Ранее, 20 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Уоллес провели переговоры с производителями вооружения по увеличению темпов производства.