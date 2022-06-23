McDonald's собирается в августе возобновить работу в Украине

McDonald's намерен возобновить работу в Украине. Первые заведения могут открыться в августе.

Об этом Forbes рассказал на условиях анонимности руководитель одного из киевских ресторанов McDonald's, передает Цензор.НЕТ.

СЕО украинского представительства сети Юлия Бадритдинова в интервью изданию не назвала точные сроки возвращения ресторанов к работе. Но рассказала, что компания работает над обновлением протоколов безопасности.

"Этот процесс, среди прочего, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. McDonald's не будет работать во время воздушных тревог", - сказала она.

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Также McDonald's планирует возобновить сеть поставок. Большинство поставщиков компании работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах, например упаковка, соки длительного хранения, соусы.

Кроме того, компания работает над тренингами по восстановлению знаний и навыков людей, а также над тренингами по работе с посттравматическим синдромом.

"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды", – говорит Бадритдинова.

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В McDonald's в Украине до войны было 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий.