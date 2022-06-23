За сбитие самолета рейса МН17 ответственна Россия, - резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно утвердила резолюцию о привлечении к ответственности виновных за сбитие самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за резолюцию проголосовали 80 депутатов из 81, ни один не проголосовал против, один воздержался.

Во время голосования в сессионном зале присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр. 198 нидерландских граждан стали жертвами атаки на самолет.

"На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией", - отмечается в резолюции ПАСЕ.

Также читайте: ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям

Ассамблея не сомневается, что уголовные суды Нидерландов, Европейский суд по правам человека, Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Международный суд (ICJ) своевременно вынесут решения об уголовной ответственности обвиняемых, а также об ответственности российского государства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и другими международными конвенциями, говорится в документе.

ПАСЕ обеспокоена, что российские власти не добросовестно сотрудничали с расследованием относительно безопасности полетов. В резолюции, в частности, отмечается: "Российские власти зашли так далеко, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду. В частности, версии, согласно которым украинский истребитель СУ25 или МиГ29 сбил MH17, были полностью опровергнуты, как и версия о том, что причиной крушения стала украинская ракета "Бук", выпущена из подконтрольной правительству территории".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Месть за MH17": Надпись на одном из снарядов, которые поставили в Украину Нидерланды. ФОТО

Ассамблея призвала РФ сотрудничать с расследованием и извиниться перед семьями и друзьями жертв аварии за боль и страдания, вызванные дезинформацией.