В Германии увеличивается количество сторонников заключения скорейшего перемирия с РФ любой ценой, - посол Мельник

Немцев пугает тот факт, что война РФ против Украины может продолжаться очень долго.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России", - подчеркнул он.

По словам Мельника, немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может длиться еще очень долго и поставить под угрозу их благополучие.

"На самом деле все эти упадочные настроения являются для нас значительным вызовом на будущее, ведь они будут повышать давление на немецкое правительство. В то же время хотел бы успокоить читателей: никакого выкручивания рук во время упомянутого визита европейского "квартета" не было", - добавил посол.

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