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В Германии увеличивается количество сторонников заключения скорейшего перемирия с РФ любой ценой, - посол Мельник

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В Германии увеличивается количество сторонников заключения скорейшего перемирия с РФ любой ценой, - посол Мельник
Немцев пугает тот факт, что война РФ против Украины может продолжаться очень долго.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь немногие действительно могут себе представить поражение России", - подчеркнул он.

По словам Мельника, немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может длиться еще очень долго и поставить под угрозу их благополучие.

"На самом деле все эти упадочные настроения являются для нас значительным вызовом на будущее, ведь они будут повышать давление на немецкое правительство. В то же время хотел бы успокоить читателей: никакого выкручивания рук во время упомянутого визита европейского "квартета" не было", - добавил посол.

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Топ комментарии

  • Олександр Ивашин
    Немцьі рассматривают Украину и украинцев как жертву , а англичане и американцьі - как победителя . Вот и вся разница .
  • Paul Foxen
    поправлю тебе - німці розглядають СЕБЕ, як переможців, бо якщо переможе Україна, то вони з своює обісраню францією і мінетчиною будуть нікому не потрібні, в ріст підуть Польща Україна Об'єднана Литва (коли поверне собі білорусів з Землею і людьми)
  • Sophia-Maria Duglass
    Обращу внимание на факт МАЛОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НЕМЦЕВ про геноцид украинцев кацапами .
    как то смотрела как миллионерКа Кармен Хейс пускала слезу в тюрьме ЮАР , где 18 лет просидел Нельсон Манделла
    А ЧТО ЗНАЮТ миллионеры и простые немцы про мильоны украинцев закатованных кацапами и мильоны украинцев 25 лет отсидевших в лагерях Сибири ????

    31 год Независимости и ни один тв канал и СМИ не сделали циклов передач для ЗАПАДНОГО зрителя и читателя ‼️‼️
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