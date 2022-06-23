Украина получила статус кандидата в члены ЕС
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Проходящий в Брюсселе саммит лидеров ЕС принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 23 июня, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство ЕС.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщает, что принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.
"Есть соглашение. Европейский Совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент.
Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравление президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал Мишель на своей странице в твиттере.