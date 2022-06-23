Страны-партнеры жестко контролируют распределение и использование предоставленного оружия, - Минобороны
Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Система контроля существует очень жесткая, и если мы не выполняем обязательства по распределению и использованию этого оружия, оно просто не будет поступать в следующий раз. Кроме того, эти системы контроля созданы в соответствии со всеми требованиями ЕС. Если мы говорим о США, то в соответствии с их требованиями. Поэтому крайне важно: если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр.
Она отметила, что неоднократно разные люди обнародовали информацию о тех или иных заключенных договоренностях или планах поставки тех или иных видов вооружения, а затем это срывалось.
У нас в начале полномасштабного вторжения действительно срывались контракты, поэтому мы должны это осознавать. Нашему обществу сейчас очень сложно сделать выбор между жаждой быть информированными и возможностью подождать, пока все будет реализовано и официально сообщено. Поэтому мы очень сдержанны в этом (информировании о поставках оружия. — Ред.), потому что Россия пытается всячески помешать", - сказала Маляр.
Она отметила, что неоднократно фиксировались факты подачи Россией искаженной информации об использовании оружия в Украине через аффилированных к ней спикеров, блогеров, лидеров мнений, имеющих много подписчиков и пользующихся определенным доверием в Украине.