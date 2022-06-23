Евровидение-2023 состоится не в Украине, - окончательное решение Европейского вещательного союза
Это решение 23 июня подтвердил Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU). Соответствующее заявление организаторы обнародовали на официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tabloid.
Организаторы отметили, что полностью понимают разочарование, с которым было встречено их решение в Украине. Но безопасность всех, кто работает и участвует в конкурсе, должна быть превыше всего.
В Европейском вещательном союзе также напомнили, что для работы на Евровидении аккредитуют по меньшей мере 10 тысяч человек, в том числе съемочные группы и журналистов. Кроме того, на мероприятии должно быть около 30 тысяч посетителей со всего мира.
К тому же, в правилах проведения конкурса отмечено, что он может быть перенесен из-за форс-мажорной ситуации, такой, как война.
В EBU также подчеркнули, что они обращались к сторонним экспертам по вопросам безопасности, и те заявили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, недостаточны для международного публичного мероприятия.
Что касается возможности проведения конкурса вблизи границы с другой страной, то технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям Евровидения, говорится в заявлении.
В какой именно стране в следующем году пройдет конкурс, пока неизвестно.
Напомним, 17 июня Вещательный союз уже объявил решение не проводить Евровидение в Украине. Но министр культуры Александр Ткаченко собирался его обжаловать.