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Из Лисичанска удалось эвакуировать 34 человека, - ОВА

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Из Лисичанска удалось эвакуировать 34 человека, - ОВА
"Тихая" эвакуация продолжается, из Лисичанска забрали 34 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Ежедневно полицейские, сотрудники ГСЧС,  сразу несколько групп волонтеров вывозят желающих эвакуироваться, которых с усилением обстрелов стало в разы больше. Сегодня счет открыли спасатели и полицейские - они завезли гуманитарную помощь в Лисичанск и забрали оттуда 34 человека", - написал Гайдай.

Он подчеркнул, что волонтеры также каждый день собирают желающих по селам громад.

"В рейсах постоянно есть дети, после четырех месяцев ада они наконец-то снова начнут жить спокойно", - добавил глава ОВА.

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