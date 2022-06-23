Из Лисичанска удалось эвакуировать 34 человека, - ОВА
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"Тихая" эвакуация продолжается, из Лисичанска забрали 34 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
"Ежедневно полицейские, сотрудники ГСЧС, сразу несколько групп волонтеров вывозят желающих эвакуироваться, которых с усилением обстрелов стало в разы больше. Сегодня счет открыли спасатели и полицейские - они завезли гуманитарную помощь в Лисичанск и забрали оттуда 34 человека", - написал Гайдай.
Он подчеркнул, что волонтеры также каждый день собирают желающих по селам громад.
"В рейсах постоянно есть дети, после четырех месяцев ада они наконец-то снова начнут жить спокойно", - добавил глава ОВА.