Остановлено наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Идут 120 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей.
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.
На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крещение, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.
В Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.
На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние по подразделениям Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел.
На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.
Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили. Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.
На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецкое, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.
Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина. Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.
В Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткий бой и вынудили отойти.
Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времевка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили.
На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудар по позициям наших войск недалеко от Княжевки. С целью выявления изменений в положении наших подразделений и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.
В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся пять носителей высокоточного оружия.
Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, производят задержания и аресты.
Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.