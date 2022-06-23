Остановлено наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 23.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут 120 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крещение, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

В Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние по подразделениям Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

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На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили. Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецкое, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина. Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.

В Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткий бой и вынудили отойти.

Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времевка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

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На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудар по позициям наших войск недалеко от Княжевки. С целью выявления изменений в положении наших подразделений и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся пять носителей высокоточного оружия.

Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, производят задержания и аресты.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.