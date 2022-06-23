В Украине вследствие боевых действий пропали без вести 10 тысяч человек, - Нацполиция
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С начала боевых действий пропали без вести 20 тысяч человек, почти половину из них правоохранителям удалось разыскать.
Об этом сообщил на брифинге начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 24 февраля в органы и подразделения полиции поступили обращения об исчезновении 20 тыс. человек, из них почти половина разыскана", - сказал он.
Сергеев также рассказал, что за указанный период объявлено в розыск 533 несовершеннолетних, из них найдены 360.
Из числа неразысканных 169 детей пропали без вести вследствие боевых действий, уточнил чиновник.