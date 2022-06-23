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Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" со снятием отпечатков пальцев, - ГУР

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Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" со снятием отпечатков пальцев, - ГУР
Российские оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение дактилоскопической процедуры (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмм свинины – 600 гривен.

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Также в городе работают приватные похоронные команды из РФ. Цена их "услуг" – 10 тыс. гривен за одно тело.

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Так хочуть зробити референдум у Маріуполі. І для цього потрібно дані людей, складуть явку 100%, як зазвичай, і скажуть що 80% проголосувало за те щоб бути в Росії, а то ми не знаємо ми їхню підлячу тактику
  • Віктор Степаненко
    В.А.Зеленский : " А какая разница ? "
  • НБ
    Ну от ті ватні придурки які хотіли Гулаг і "умєрєть в росіі" мають бути щасливими - це їм гарантовано.
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