Блинкен отправляется в Европу говорить с союзниками о путях противостояния российской агрессии

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен в четверг отправился в Европу, где запланированы его визиты в Германию и Испанию с целью обсуждения, в том числе реагирования на агрессию РФ, поддержки Украины, ответа на продовольственный кризис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом госсекретарь США сообщил в четверг на официальной твиттер-странице.

"Отправляюсь сегодня в Германию, чтобы принять участие в министерском заседании по вопросам продовольственной безопасности, а также присоединиться к президенту США во время встреч в формате G7 на этой неделе. Оттуда я отправлюсь в Испанию на саммит НАТО в Мадриде", - написал государственный секретарь США.

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В свою очередь, в американском дипломатическом ведомстве сообщили, что встречи в Европе так или иначе будут касаться поиска ответов на вызовы, вызванные войной России против Украины.

В частности, в Берлине, на встрече по вопросам безопасности 24 июня, Блинкен будет обсуждать продвижение глобальных инициатив во избежание голода на фоне "жестокой неспровоцированной войны России против Украины". Также будут обсуждаться другие проблемы, связанные с изменением климата, пандемией COVID-19, конфликтами и срывами в цепочках поставок.

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Кроме того, на саммите G7 в замке Эльмау в Германии 25 июня лидеры будут обсуждать "непреклонную поддержку демократической, суверенной и преуспевающей Украины". Затрагиваются и другие вопросы, связанные с экономикой, устойчевостью демократии, климатом, продовольственным кризисом и т.д.

В Мадриде, во время саммита НАТО, который состоится 29-30 июня, лидеры Североатлантического союза одобрят новую Стратегическую концепцию по трансформации Североатлантического союза на следующие десятилетия. Она будет охватывать целый спектр вопросов – от усиления и укрепления обороны на фоне агрессии России до повышения устойчивости перед транснациональными гибридными угрозами.

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