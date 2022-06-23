Новости • Агрессия России против Украины, Война

США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN

6 81640
США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN
Администрация США в четверг, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $500 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

При этом пакет помощи может включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Украине.

Читайте также": Системы HIMARS уже в Украине, лето для оккупантов будет жарким, - Резников

США уже отправили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270. Германия объявила, что передаст Киеву три M270.

Читайте также: В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Voc Vox
    рубрика:Человек и гавно
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Maxim Ak-Murza
    Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости