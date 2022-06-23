США отказали в разрешении для спецрейса, которым в Россию должны были вернуться выдворенные дипломаты, - МИД РФ

США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Отмечается, что самолет должен был прилететь за российскими дипломатами, которым Госдепартамент ранее "ультимативно отдал приказ покинуть территорию США до конца месяца".

Захарова в свою очередь пообещала жесткий ответ со стороны России. "В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", – заявила она.

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