Новости

Саммит ЕС: переговоры о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось, - Йозвяк

15 63026
Саммит ЕС: переговоры о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось, - Йозвяк
Переговоры лидеров ЕС на саммите в Брюсселе о статусе кандидата для Украины несколько усложняются желанием некоторых стран предоставить его также и Боснии и Герцеговине.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове в Европейском совете оказываются несколько сложнее, чем предполагалось изначально, поскольку некоторые страны хотят получить статус кандидата и для Боснии", - написал он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер перед саммитом заявил, что Босния должна получить такой же режим, как Украина и Молдова, для получения статуса кандидата в члены ЕС до того, как будут выполнены предварительные условия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде

Издание Politico также сообщает, что вопрос Боснии активно обсуждается на саммите. Более того, чиновники работают над переработкой выводов относительно страны.

Согласно новому проекту, лидеры рассматривают возможность заявить, что "Европейский Совет готов предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата после того, как будет проведен значительный набор реформ. С этой целью Европейский Совет приглашает Комиссию немедленно уведомить Совет о выполнении 14 ключевых приоритетов, изложен в ее заключении, с особым вниманием к тем, которые представляют значительный набор реформ. Европейский совет вернется к этому вопросу".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Игорь Томилов
    Да прибалты правы,что если на них ***** нападет от них ничего не останется (((Пока Ес и НАТО раздупляться со своими бюракротичными механизмами ,орки в калининградской обл будут!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    начинается ...
  • Oleksandr Pohribnyi
    Якщо статус кандидата можемо отримати ми з безпідставним закриттям державницьких каналів, тупим незатвердженням результатів конкурсу на очільника САП і т. п., то, природньо, виникає питання про такий же статус і для іших.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости