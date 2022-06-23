"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - инструкция для российских нацистов в Украине

В сеть попала инструкция для российских оккупантов, нацистов из отряда "Русич", в которой прямое указание убивать украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в одном из телеграм-каналов российских оккупантов.

Инструкция для неонацистской группировки "Русич", воюющей на стороне России на Донбассе, прямо призывает к убийству свидетелей из местных жителей.

"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных", - говорится в сообщении.

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