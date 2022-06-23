Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС, - Зеленский о решении лидеров Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, назвав это уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен президентам Евросовета Шарлю Мишелю и Европейской Комиссии Урсули фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - отметил он. Зеленский.