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Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС, - Зеленский о решении лидеров Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата

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Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС, - Зеленский о решении лидеров Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, назвав это уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен президентам Евросовета Шарлю Мишелю и Европейской Комиссии Урсули фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - отметил он. Зеленский.

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